Acidentes deixam cinco mortos e 64 feridos em SC Cinco pessoas morreram e 64 ficaram feridas em 56 acidentes ocorridos nas estradas federais em Santa Catarina somente ontem, segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF). Os acidentes que resultaram em morte aconteceram na BR-101, em Imbituba - com dois mortos - e Biguaçu; na BR-470, em Ibirama; e na BR-282, em Descanso. Foram duas colisões frontais, um tombamento e um atropelamento. Morreram Manoel de Jesus, de 59 anos, Rene Lang, de 45, Rodrigo Tomazzone dos Santos, de 25, Felipe Macedo, de 20, e Vildacir Veronese, de 43. Três vítimas foram internadas em estado grave. São Paulo Três acidentes de trânsito deixaram duas pessoas mortas e cinco feridas na madrugada de hoje em São Paulo. Por volta das 0h45, o motorista de um carro de passeio que vinha no sentido Penha-Lapa da Avenida Amaral Gurgel, na região central da cidade, atropelou um morador de rua e em seguida bateu contra uma pilastra de sustentação do Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva. O morador de rua, não identificado pela polícia, morreu no local. O motorista foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital das Clínicas (HC), onde confessou a policiais civis ter bebido antes do acidente, no seu local de trabalho. Por volta das 0h50, o motorista de outro carro de passeio perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste no sentido Interlagos-Castello Branco da Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte do Socorro. Chovia no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a mandar o resgate para o local, mas o motorista, que estava sozinho no veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido. Minutos antes, uma colisão envolveu um ônibus e um automóvel na Avenida Ragueb Chohfi, no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O ônibus, que fazia a linha Guaianazes-São Mateus, seguia no sentido centro da via quando o motorista perdeu o controle ao desviar de um caminhão estacionado, atravessou o canteiro central e se chocou contra um carro. Quatro pessoas, que sofreram ferimentos leves, foram encaminhadas aos prontos-socorros dos hospitais Santa Marcelina, Tatuapé e Tiradentes.