Acidentes deixam dez feridos e um morto em SP

Dois graves acidentes deixaram um saldo de dez pessoas feridas e uma morta no início da madrugada desta quinta, 20, na zona leste da capital paulista. O condutor de um carro ocupado por seis homens que seguiam para uma roda de samba, segundo testemunhas, realizava ''ziguezague'' pela pista sentido centro-bairro da avenida Radial Leste quando fechou um outro veículo. O motorista do primeiro carro, após costurar o trânsito, ainda bateu contra um poste. O condutor do outro veículo, ao ser fechado, acabou perdendo o controle, passou pelo canteiro entre as duas pistas da avenida, atingindo um carro que seguia no sentido contrário. Nove pessoas ficaram feridas, todas sem gravidades, mas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros para os prontos-socorros do Tatuapé e do hospital Santa Marcelina. O motorista do primeiro carro, após causar o acidente, fugiu a pé. Por volta de 0h30, um acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta e outra gravemente na região de São Mateus. A vítima que sobreviveu sofreu ferimentos graves foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Planalto, de Itaquera. A outra vítima morreu no local.