Acidentes deixam dez mortos e nove feridos na capital, no interior de SP e em MG

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em acidentes ocorridos no começo da manhã desta quinta-feira, 3, feriado de Corpus Christi, na capital paulista, que não registrava nenhum ponto de congestionamento até as 8h45.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as colisões ocorreram no período das 7h30 às 8 horas. O primeiro ocorreu na Avenida Cupecê, junto à Rua das Pavanas, na zona sul da capital. Dois veículos de passeio colidiram, deixando um ferido. Uma faixa da direita estava interditada no sentido Bairro.

Também na zona sul, outra pessoa ficou ferida após a batida entre dois carros na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do número 4.565, sentido Itaim. Na zona leste, duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois carros na Avenida São Miguel, no sentido Centro, na altura do número 7.200. No Viaduto Grande São Paulo, sentido Bairro, mais uma pessoa ficou ferida em colisão entre moto e veículo de passeio.

Interior de SP

Sete pessoas morreram e pelo menos outras duas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira em Capivari, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 5 horas, quando uma carreta tombou sobre um Fiat Pálio, na altura do km 124 da Rodovia SP-308, que liga as cidades de Elias Fausto a Capivari.

Após o tombamento, um caminhão que vinha atrás colidiu com o semirreboque que estava na pista. A rodovia permanecia interditada no local por volta das 8 horas. A Polícia Rodoviária Federal montou um desvio para o tráfego de veículos.

Em Minas Gerais

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, na Rodovia BR-2623, em Sacramento, Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira.

O veículo Palio bateu de frente com um caminhão, por volta das 2h30, na altura do km 750, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão, Marailton Ribeiro dos Santos, de 29 anos, saiu ileso da batida.

Morreram o condutor do Palio, Agnaldo Rodrigues dos Santos, de 37 anos, e os passageiros Weslei Gomes de Oliveira, de 20 anos, e Cleudinei Pereira de Faria, de 24 anos. Maria do Carmo de Oliveira, de 44 anos, e Varlei G. Oliveira (idade não informada) ficaram gravemente feridos e foram levados para o Pronto-socorro de Uberaba.