Acidentes deixam feridos e um morto no Rio Negro

Estavam a bordo 20 pessoas entre passageiros e tripulantes e a embarcação transportava médicos, psicólogos, enfermeiros e estudantes de medicina que estavam realizando um mutirão de saúde no interior do Amazonas. Uma mulher morreu.

A Marinha mobilizou um navio, uma lancha e uma aeronave para realizar as buscas e salvamento dos passageiros. No final da tarde, os sobreviventes desembarcaram no Pier do Hotel Tropical. Será instaurado Inquérito Administrativo para apurar as causas e responsabilidades sobre o ocorrido, que tem o prazo de 90 dias, prorrogável por um ano.

Por volta das 20h do mesmo dia uma pequena embarcação naufragou na região da Praia dos Cachorros, na margem esquerda do Rio Negro. A embarcação estaria transportando 15 pessoas, a maioria com entre 12 e 16 anos, e até agora à noite a Marinha ainda realizava buscas por um passageiro desaparecido.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM), uma menina permanece internada no Pronto Socorro da Criança Zona Oeste.