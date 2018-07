Acidentes deixam quatro mortos nas estradas de SC

Os mortos foram identificados como Claudir Costa Curta, de 33 anos, Ilor Moreira Martins Costa Curta, 35, e o motorista Paulo Angelo Costa Curta, 46. Dezenove passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves. Ontem à tarde, uma carreta tombou na altura do quilômetro 450 da BR 282, em Ponte Serrada, no meio-oeste do Estado, a 500 quilômetros de Florianópolis. O condutor da carreta, Sidnei Comachio, de 27 anos, morreu no local.

Em São Paulo, três jovens com idades entre 15 e 17 anos ficaram feridos na madrugada de hoje em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus no Jardim Lajeado, região de Guaianazes, na zona leste. Segundo o motorista, um grupo de adolescentes atravessou a rua sem respeitar o semáforo, que estava aberto para os veículos. Para desviar dos pedestres, o motorista jogou o ônibus para a esquerda, atingindo um poste semáforo, que caiu.

O poste acabou atingindo Israel Fernandes Marinho, Camila Carvalho da Silva e Neemias Teixeira Costa. Um dos adolescentes sofreu torção em um dos tornozelos. Já a garota, de 15 anos, teve uma fratura exposta. O estado de saúde do outro adolescente não foi informado. Os três foram encaminhados pelos bombeiros para o Hospital Geral de Guaianazes. Ninguém do ônibus ficou ferido. O caso foi registrado no 68º Distrito Policial (DP), do Jardim Lajeado.

Zoológico

Já na região do Zoológico, no Jardim Celeste, na zona sul da capital paulista, um acidente envolvendo pelo menos um ônibus da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) e um veículo de passeio deixou oito feridos.