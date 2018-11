Acidentes deixam trânsito acima da média em SP neste sábado

SÃO PAULO - O motorista enfrenta trânsito carregado na manhã deste sábado, 11, na capital paulista. Além do excesso de veículos, acidentes em diferentes pontos da cidade refletem no tráfego.

As 10h30, São Paulo tinha 33 quilômetros de congestionamento, o que representa 3,8% dos 868 quilômetros de vias monitoradas. O índice está acima da média superior para o horário de 1,3%, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No momento, a região Norte concentra 18 quilômetros (54%) da lentidão da cidade.

Apesar de ter acontecido na madrugada, um acidente envolvendo seis veículos ocupa uma faixa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, na pista central. Três pessoas ficaram feridas. A via tem 7,7 quilômetros de congestionamento, nas pistas local e expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita. Na pista central, a via tem 3,8 quilômetros de fluxo intenso da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

Um atropelamento interdita a faixa dois da Avenida do Estado, perto da Avenida Mercúrio, no sentido Ipiranga. Um acidente entre moto e carro na Avenida Francisco Morato ocupa uma faixa da via, próximo da Avenida dos Três Poderes. Duas pessoas ficaram feridas.

Na Avenida Guilherme Cotching, um acidente deixou um morto, no sentido centro, junto da Avenida Nadir de Figueiredo. A via está bloqueada.