Acidentes deixam um morto e interditam Régis Bittencourt Pelo menos uma pessoa morreu em acidentes ocorridos na tarde desta quarta-feira, 27, na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt (BR-116). No primeiro acidente, uma carreta bateu em um ônibus, no km 305,5, região de São Lourenço da Serra. A pista ficou interditada e, em razão do acidente, foi bloqueada pela Polícia Rodoviária Federal na altura do km 298.