Acidentes deixam um morto e seis feridos em SP Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas na manhã deste sábado, em acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. Um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão, no Viaduto Alberto Badra, junto à Radial Leste. Duas faixas permaneciam interditadas no começo da tarde de hoje. Também na zona leste, uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre dois veículos na Avenida Aricanduva. Um dos veículos passou o farol vermelho, atingido outro. Depois da batida, um dos carros capotou. Cinco pessoas ficaram feridas no acidente entre um carro e uma moto na Avenida Santa Catarina, perto da Avenida João Macedo de Menezes, na zona Sul de São Paulo. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três dos feridos foram levados para o Pronto-socorro Jabaquara e outros dois para o Pronto-socorro São Paulo. Trânsito A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava às 12h18, 16 quilômetros de congestionamento, bem acima da média para o período. O pior trecho de lentidão estava na Marginal do Pinheiros, que tinha quase três quilômetros de trânsito carregado na pista expressa, entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, no sentido Interlagos. Na região da Rua José Paulino, no Centro da cidade, o trânsito também estava complicado por conta de uma passeata de cerca de 80 coreanos que comemoravam aniversário da colônia coreana no Brasil.