Acidentes e excesso de veículos pioram trânsito em SP

As filas são causadas por pequenos acidentes e excesso de veículos, afirma a CET. A companhia não registrou ocorrências com grandes interdições.

Por volta das 7h, dois acidentes com motociclistas prejudicaram o trânsito na Marginal do Pinheiros. As duas ocorrências aconteceram no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Estaiada. Um carro colidiu com uma moto e, em seguida, um caminhão bateu em outra moto. Os dois acidentes ocuparam a faixa da esquerda da marginal, mas às 9h30, afirma a CET, não havia mais bloqueio na pista.

No entanto, a lentidão aumentou por causa dos acidentes. Às 10h a Marginal do Pinheiros concentrava 10,5 quilômetros de filas no sentido Castelo. O índice faz com que a via lidere a lista de congestionamentos do horário. Há pontos de parada desde a Ponte Cidade Jardim até a Avenida Socorro. No sentido oposto, a marginal estava com 9,3 quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

No mesmo horário, o tráfego de veículos também era intenso na Avenida Washington Luis, sentido Centro. O motorista enfrenta morosidade entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Vitor Manzini.