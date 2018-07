Acidentes em BRs de SP crescem 13,5% no ano-novo O feriado prolongado de ano-novo nas estradas federais no Estado de São Paulo foi mais violento. Entre 28 de dezembro e ontem, houve 282 acidentes, número 13,5% superior em relação ao mesmo período no feriado de 2007-2008. O total de feridos também foi maior: 143, ante 130. Já a quantidade de pessoas mortas caiu de 8 para 4. Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o aumento dos acidentes é resultado da combinação entre chuvas e fluxo intenso, além da imprudência dos motoristas. Sete condutores foram detidos ao serem flagrados dirigindo alcoolizados. Estradas gaúchas Vinte e duas pessoas morreram nas estradas federais gaúchas, de 20 de dezembro até ontem. O balanço oficial da PRF reúne os dados dos feriados prolongados de Natal e ano-novo. No período, houve 544 acidentes, que deixaram 381 feridos. Somente no ano-novo, houve 215 acidentes, com 148 feridos. Oito pessoas morreram em dois acidentes, ocorridos entre quinta e sexta-feira, sendo seis delas da mesma família. Nas duas semanas, dos 34.676 veículos fiscalizados, 16.548 acabaram multados por infrações diversas. Dessas, 10.390 foram por excesso de velocidade. A PRF surpreendeu 68 motoristas dirigindo embriagados, flagrados no teste do bafômetro. Quarenta e nove deles foram detidos e encaminhados à delegacias.