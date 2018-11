Acidentes em estradas de MG deixam 12 mortos

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas estavam na Parati placa VMV-7645, de Paraopeba, sendo quatro adultos e cinco crianças. No quilômetro 503, o veículo bateu de frente na Sprinter placa GVQ-5172, de Belo Horizonte.

Ainda de acordo com os bombeiros, todos os mortos estavam na Parati. Duas crianças e uma mulher ficaram feridas - ela em estado grave. Eles foram levados para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo. Na madrugada de hoje (24), três pessoas morreram na batida entre a Tucson placa JIC-4624, de Brasília (DF), e a Parati placa BLZ-0526, de Nova Friburgo (RJ). O acidente ocorreu na BR-040, próximo a Paracatu, na região noroeste de Minas.

A motorista da Tuscon, Raimunda Nonata Aguiar de Araújo, de 60 anos, e os ocupantes do outro veículo, Roberto de Jesus e Luiz Augusto de Oliveira Eggdorne, ambos de 28, morreram no local. Três passageiros da Tuscon ficaram feridos. Além disso, duas pessoas morreram na colisão entre um Uno de Brás Pires e um ônibus de Passos ocorrida no início da manhã de hoje na BR-265, em São João Del Rei, no Campo das Vertentes. Já a batida entre um ônibus e um carro de passeio no fim da manhã, na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, deixou um morto.