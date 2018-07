Acidentes em MG matam 3 e ferem 35 pessoas

Um ônibus, da empresa Dois Irmãos, tombou na LMG-823, matando o motorista, Edmilson Lúcio da Costa, 45 anos, o cobrador, Wagner Ferreira, de 30 anos e uma mulher ainda não identificada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda houve 15 feridos que foram levados para hospitais da região.

Já no km 5, da LMG-808, uma colisão entre dois ônibus, no sentido Nova Contagem, centro de Minas Gerais, deixou 20 vítimas leves, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. As viaturas ainda realizam o atendimento no local, sem mais informações sobre o estado das vítimas. Os agentes rodoviários informaram que não há lentidão na região.