Acidentes em Ribeirão Preto causam três mortes Três pessoas morreram em dois acidentes ocorridos em estradas da região de Ribeirão Preto entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Na Rodovia SP-215, perto de Casa Branca, às 21 horas de ontem, dois carros bateram em numa tentativa de ultrapassagem, um deles capotou e houve uma morte e cinco feridos com gravidade. Um dos motoristas, Benedito Aparecido dos Reis Filho, de 52 anos, morreu no local. Os feridos foram levados à Santa Casa de Vargem Grande do Sul.