Acidentes em rodovias em SC matam 2 e ferem 35 Dois acidentes com motocicleta, ocorridos por volta das 21h30 de ontem, terminaram com a morte de duas pessoas em duas rodovias federais em Santa Catarina. Edevaldo de Aguiar, de 45 anos, morreu ao perdeu o controle de sua Honda Falcon NX4 e cair na pista na altura do quilômetro 237 da BR-101, em Palhoça. Já na BR-470, em Navegantes, José Alexandre Pereira, de 19 anos, morreu ao colidir sua Honda 150 cilindradas na traseira de um veículo de passeio no quilômetro 11. O outro ocupante da moto sofreu ferimentos graves. Foram registrados ontem 50 acidentes nas rodovias federais, com dois mortos e 35 feridos segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).