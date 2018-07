Acidentes em rodovias federais caem 17% em SP no feriado

Apesar da queda, houve aumento expressivo na quantidade de mortos, que subiu de 15 em 2012 para 21 neste Natal e Réveillon. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crescimento de 40% nesse índice sofreu grande influência do acidente com um ônibus na rodovia Régis Bittencourt, na antevéspera do Natal, que deixou 16 mortos.

Ainda segundo o levantamento da PRF, o número de feridos caiu 25% no Estado. Foram 258 em 2012 contra 194 nos feriados de fim de ano de 2013.

Estados

O balanço da Polícia Rodoviária Federal também mostrou que o Estado em que houve o maior número de acidentes foi Minas Gerais. Entre 20 de dezembro e 1º de janeiro, foram 1.102 ocorrências desse tipo (1.361 em 2012). Também foi Minas o Estado que teve os maiores números de mortos e feridos, 64 e 798, respectivamente.

O coordenador-geral de operações da PRF, Estenio Pires, disse que a quantidade de ocorrências em Minas é maior por uma conjunção de fatores: com 12.957 quilômetros, Minas é o Estado com a maior malha rodoviária federal do País; além do mais, trata-se de um Estado com economia forte e que está localizado no centro do País, de modo que serve de passagem mesmo para motoristas que não tenham em Minas seu destino final.