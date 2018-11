Acidentes em rodovias matam 6 na região de Maringá-PR

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto pilotada por Souza invadiu a pista contrária, possivelmente por causa da chuva que caíra na região.

Ontem à tarde, um acidente na BR-376, em Marialva (a 20 quilômetros de Maringá), envolvendo dois veículos modelo Corolla, um de Londrina (PR) e um de São Bernardo do Campo (SP), deixou três mortos e quatro feridos, entre eles um bebê de oito meses.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de Londrina perdeu o controle em uma curva, atravessou o canteiro e bateu de frente contra o carro do ABC paulista. Cauê de Lima Ribeiro, de 25 anos, e Jaqueline Ozílio Mazetto, de 26 anos, ambos moradores de Maringá e que ocupavam o Corolla de Londrina morreram no local, assim como Clóvis Donizete de Oliveira, de 47 anos, que estava no outro veículo. A criança sobrevivente viajava com o casal que morreu no local.