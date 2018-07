Na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, um vazamento em um caminhão carregado com ácido nítrico na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto interdita duas faixas da direita na pista expressa. Na mesma altura, no sentido Ayrton Senna, uma pessoa ficou ferida após um carro colidir com um poste, mas não há ocupação de via.