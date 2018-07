Acidentes interditam três pistas da Marginal do Pinheiros Três faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros foram interditadas na manhã de hoje no sentido Castello Branco, por conta de dois acidentes. Em um deles houve a colisão entre dois carros, sem vítimas, e no outro, entre uma motocicleta e um automóvel. Por enquanto, não há informações se este último deixou feridos. A via acumulava 3,2 km de morosidade por volta das 8h30. O congestionamento total nas vias paulistanas atingiu 50 km às 8 horas de hoje por conta do excesso de veículos. O índice corresponde a 6% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média para o horário é de 11,5%. As zonas leste e sul respondiam por mais da metade da lentidão registrada.