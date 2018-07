Acidentes matam 3 em rodovias no interior de SP

O caminhão saiu da estrada e colidiu frontalmente com o carro, atingindo ainda a moto. Lara Alice Alves Baldochi, de 23 anos, e Rafael Donizete Dinardi Antonio dos Reis, de 24, estavam no carro e morreram. O motociclista e duas mulheres que estavam no carro tiveram ferimentos e foram internados em Franca. O motorista do treminhão fugiu.

Por volta das 19h30, na Rodovia José Della Vecchia, entre Taquaritinga e Monte Alto, José Aparecido Misona, de 27 anos, morreu depois que seu carro bateu na traseira de um caminhão que transportava cana.