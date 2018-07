Acidentes matam 49 nas estradas de Minas Gerais Imprudência, desconhecimento das vias e muita chuva são as causas apontadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o impressionante número de 49 mortes registradas nas estradas que cortam Minas, do dia 20 até ontem. Os dados não incluem um bebê de 3 meses que morreu na sexta-feira quando era atendido pelos bombeiros na BR-381 - vítimas que morrem enquanto são socorridas não são incluídas no balanço. ?As estradas de Minas servem como passagem para vários destinos do País?, disse o inspetor Aristides Júnior, da PRF. ?A falta de conhecimento dos motoristas de outros Estados que passam pelas rodovias mineiras, aliada à imprudência, é o fator principal para o grande número de mortes. Isso sem falar nas chuvas.? A PRF afirmou não ser possível comparar esses dados aos do ano passado. Isso porque a operação de 2007 foi dividida entre Natal e réveillon. A deste ano é conjunta e só termina no dia 4. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.