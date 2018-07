Acidentes matam 6 e ferem 7 em rodovias de SC Seis pessoas morreram e sete ficaram gravemente feridas em dois acidentes, ocorridos ontem, em rodovias federais de Santa Catarina. Por volta das 11h40, um Chevrolet Kadett e um Prisma bateram de frente na altura do km 104,5 da BR-470, em Apiúna. O motorista do Kadett, Nelson Grein, de 32 anos e a passageira, Natacha Antônia Salvador da Silva, de 12, morreram, assim como o motorista do Prisma, Rubens de Oliveira, 48. A passageira do Prisma, Sonia Regina Kistner de Oliveira, 41, sofreu ferimentos graves.