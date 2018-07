Acidentes matam 7 na região de São Carlos, em SP Sete pessoas morreram em dois acidentes na região de São Carlos, entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Na rodovia SP-215 morreram seis, depois que um Gol perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo um Ford Ranger. Quatro vítimas estavam no Gol e duas, na caminhonete. Entre os mortos estão uma mulher e seu filho de 12 anos. Uma criança de dez anos está internada em estado grave na UTI da Santa Casa de São Carlos. Em outro acidente, uma mulher morreu no choque entre um carro e um caminhão, na SP-225. O motorista do carro foi internado em estado grave.