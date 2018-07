Acidentes matam um e ferem dois na Anhanguera

Por volta as 6h15, na altura do km 108 da estrada, no sentido Interior, na região de Campinas, interior de São Paulo, o motorista de um veículo de passeio morreu atropelado ao sair do carro, após colidir com um ônibus. Segundo a Autoban, ele morreu no local. Por conta da curiosidade, o congestionamento no local estava entre os quilômetros 103 e 107.

No outro sentido da rodovia, perto da capital paulista, quatro carros se envolveram em um engavetamento, na altura do km 21, por volta das 8h30. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Os veículos já foram retirados e devido à curiosidade, há lentidão de seis quilômetros.