Acidentes matam um e ferem quatro na BR-101 em SC A colisão frontal entre um Corsa e um Gol deixou um morto e três feridos em um acidente ocorrido hoje pela manhã no quilômetro 241 da BR-101, no município de Palhoça, Santa Catarina. A vítima fatal foi a passageira do Corsa, Luana Schlickmann, de 20 anos. Os feridos foram a motorista do Corsa, Evelin Schlickmann, 20 anos; e a passageira Gabriela Miguel da Silva, 21 anos. O motorista do Gol, Flávio Joaquim Moura, 20 anos, também sofreu ferimentos graves. Sílvio Brito - Na noite de ontem, o cantor Sílvio Brito ficou levemente ferido em um acidente na mesma rodovia, a BR-101, na altura do quilômetro 39, nas proximidades do acesso ao município de Joinville (SC). O veículo em que ele viajava foi atingido por um caminhão com placa de Ponta Grossa, Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o cantor foi a única pessoa ferida no acidente.