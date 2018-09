Acidentes na Dutra provocam congestionamentos neste sábado

Ocorrência de três engavetamentos de automóveis deixa o tráfego lento na região de Taubaté e de São João de Meriti nessa manhã de feriado de Proclamação da República na Rodovia Presidente Dutra. No sentido Rio de Janeiro, a rodovia apresentava congestionamento entre os quilômetros 104 e 106 e entre o km 114 e km 119, às 9h30. Veja também: Restrição a circulação de veículos no centro é ampliada Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Na região de São João de Meriti, a 30 quilômetros do Rio de Janeiro, a lentidão ocorre no sentido São Paulo. Há dois quilômetros de congestionamento, no trecho entre o km 166 e km 167. Segundo a Nova Dutra, concessionária administradora da rodovia, os acidentes ocorreram às 7h48, às 8h04 e às 9h18 desta manhã. Não há feridos. Em São Paulo, a Marginal Tietê no trecho próximo à ponte das Bandeiras, na zona norte da capital, já teve a pista totalmente liberada, às 6h30. Durante a madrugada, às 2h30, houve um tombamento de um caminhão que transportava engradados de cerveja. O acidente teria ocorrido devido à má acomodação da carga. Devido ao tombamento, uma das faixas foi interditada para a realização da limpeza. Não houve feridos.