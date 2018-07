Acidentes na Marginal Pinheiros deixam o trânsito lento

Outro acidente envolvendo a queda de uma moto na pista única da Marginal Pinheiros, às 7h, complicou o tráfego na altura da Ponte Cidade Universitária. A faixa da direita da pista ainda estava interditada por volta das 9h. Uma pessoa ficou ferida.

O reflexo dos acidentes deixou as pistas da Marginal Pinheiros congestionadas nesta manhã. Às 9h, a pista local, no sentido Castelo Branco, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim, apresentava 3 quilômetros de morosidade.

A pista expressa também continuava lenta, no sentido Interlagos, entre as Pontes Jaguaré e Eusébio Matoso. No sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Rua Quintana, havia 2 quilômetros de congestionamento.

No geral, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito na capital paulista tinha 37 quilômetros de lentidão por volta das 9h, o que representa 4,3% dos 868 quilômetros de vias monitoradas.

A Radial Leste também tinha trânsito intenso, no sentido centro, entre as ruas Bernardino Brito de Carvalho e Pinhalzinho, com 3,5 quilômetros de morosidade. A Avenida dos Bandeirantes tinha trânsito carregado da Ponte Transamérica à Rua Rubens Gomes Bueno, no sentido Castelo Branco, com 1,7 quilômetro de engarrafamento.