Acidentes nas rodovias de SP matam 24 no feriado Os 934 acidentes ocorridos nas estradas de São Paulo durante o feriado de ano-novo deixaram 24 pessoas mortas e 528 feridas, de acordo com dados divulgados nesta manhã pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O balanço foi realizado entre 29 de dezembro e 1º de janeiro. Os números mostram uma queda ante os registrados no mesmo feriado no ano anterior, quando ocorreram 1.109 acidentes, 40 mortes e 673 pessoas ficaram feridas.