Na Via Lagos (RJ 104), que liga a Capital à Região dos Lagos e uma das mais movimentadas do Estado, a redução foi de 43,3%, na comparação com 2012. Em 13 dias, foram 17 acidentes com oito feridos e uma morte. No período, 376 mil veículos passaram pela estrada. Para aumentar a segurança da via, o BPRv realizou operações com radar móvel e bafômetro.