Acidentes no carnaval aumentam mesmo com Lei Seca

O primeiro carnaval depois da implantação da Lei Seca, em junho de 2008, registrou menos mortes em rodovias federais do País em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Entre meia-noite de sexta-feira, 19, e meia-noite da Quarta-Feira de Cinzas, 25, foram registradas 127 mortes, contra 128 em 2008. Ao todo, 2.865 acidentes (+20%) e 1.784 feridos (+21%). Veja também: Com lei seca, estradas estaduais de SP têm mais acidentes Cobertura completa do carnaval 2009 Os limites da Lei Seca No entanto, o impacto da lei 11.705 nas rodovias pode ser melhor mensurado quando se observa a fatalidade das ocorrências. Em 2008, morreu uma pessoa em cada 18,7 desastres. Em 2009, foram necessários 22,5 acidentes para produzir uma vítima fatal. Os números da Operação Carnaval também indicam que nos oito meses de Lei Seca ao volante, a Polícia Rodoviária Federal flagrava um motorista alcoolizado a cada 10 testes realizados. Durante os últimos seis dias, a média subiu para uma autuação a cada 16 abordagens. Os 700 etilômetros empregados pela PRF nesta operação contabilizaram 14.129 exames, que resultaram em 862 multas por embriaguez. Deste total, 576 condutores foram presos em flagrante. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu fiscalizar 10% a mais de veículos. Só em multas por ultrapassagens proibidas, os agentes da PRF preencheram 11.515 autos de infração. Nos seis dias de operação, a PRF apreendeu 713 kg de maconha e flagrou 59 crianças e adolescentes em situação de risco. Em ações por todo Brasil, 978 criminosos foram presos em flagrante, contra 619 em 2008. São Paulo Durante o período de folia, a PRF também registrou aumento no número de acidentes, mortos e feridos em São Paulo, em comparação com o carnaval do ano passado. Em 2008, houve 173 acidentes, com 76 feridos e dois mortos. Já em 2009, o número de acidentes aumentou para 230, com 90 feridos e cinco mortos. Entretanto, a gravidade das ocorrências de trânsito ainda são menores do que as do carnaval de 2007, em que houve 196 acidentes, com 126 feridos e 10 mortes. Apesar das campanhas de educação de trânsito realizadas pela PRF em empresas, escolas e faculdades, e da massiva divulgação na imprensa, a imprudência dos motoristas nesse feriado prolongado ainda foi marcante, segundo o balanço. No Estado de São Paulo, a PRF realizou 1.980 testes com o etilômetro e prendeu em flagrante 25 motoristas por embriaguez. Um dos motoristas estava com índice de alcoolemia de 1,19 mg de álcool por litro de ar, mais de 10 vezes acima do que a legislação considera punível. Estados Minas Gerais, segundo o balanço, é novamente o líder do ranking dos números absolutos do carnaval. O estado com a maior malha viária federal do país registrou 471 acidentes, com 21 mortes e 347 feridos. O segundo colocado foi Santa Catarina, com 366 desastres, 19 mortos e 217 feridos. O terceiro no ranking foi o Rio de Janeiro, que registrou 267 acidentes, com 10 mortes e 131 feridos. Em números de vítimas fatais, o Maranhão ficou empatado com o Rio de Janeiro, seguido por Bahia, com 8 óbitos, e Pernambuco, com sete.