Acidentes no Rodoanel complicam trânsito na chegada a SP Dois acidentes no Rodoanel Mário Covas complicaram o trânsito na chegada a São Paulo na manhã desta quarta-feira, 11. Por volta das 8h, a pista expressa no sentido da rodovia Bandeirantes, na altura de Osasco, registrava dez quilômetros de congestionamento. Em Embu das Artes, eram dois quilômetros de engarrafamento.