Acidentes provocam congestionamentos em SP Um acidente na noite desta quinta-feira, 25, ainda causa congestionamentos na rodovia Castello Branco. O motorista que segue para as cidades do interior na manhã desta sexta-feira, 26, encontra uma das pistas interditadas, o que provoca filas do km 19 ao km 24. Na chegada a São Paulo o trânsito também para na Castello do km 33 ao 25.