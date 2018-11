Acidentes provocam lentidão na Fernão Dias e na Dutra Dois acidentes provocavam lentidão nas Rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra no início da manhã de hoje. Na Fernão Dias, às 6h50, um caminhão carregado com cloro tombou na altura do km 90, próximo ao acesso à Dutra, na saída da capital paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da carga caiu na pista. Ninguém ficou ferido. Uma faixa e o acostamento foram interditados, prejudicando o tráfego no trecho. Na Dutra, por volta das 7h30, uma pessoa caiu de sua motocicleta na altura do km 218, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a NovaDutra, a vítima sofreu ferimentos leves. Com o bloqueio de uma faixa, formavam-se 2 km de congestionamento no trecho, às 8h15. A Dutra também registrava morosidade na chegada à capital paulista, entre os km 230 e 231, e em Guarulhos, do km 217 ao 218, no sentido São Paulo, ambos em decorrência do excesso de veículos. Nas Rodovias Ayrton Senna, Anhangüera, Bandeirantes, Castello Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, o movimento era normal, sem ocorrência de acidentes graves. No Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 8 horas, ainda era feita a limpeza da pista sul da Anchieta, na altura do km 44, por conta de uma carreta que tombou ontem. O sistema operava no esquema 5 por 3 - as pistas sul da Imigrantes e a norte da Anchieta davam acesso à Baixada Santista, no litoral, e a norte da Imigrantes, à capital.