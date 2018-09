Acidentes provocam uma morte e deixam 6 feridos em sp Dois acidentes de trânsito em São Paulo provocaram neste sábado, 10, a morte de uma pessoa e deixaram outras seis feridas. Por volta das 6 horas, um carro bateu contra um poste na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, altura do número 1.700, em Pirituba, na zona norte. O ocupante do veículo morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Até as 12h30, a pista da avenida no sentido bairro permanecia interditada e o tráfego era desviado pela pista do sentido contrário. O segundo acidente também ocorreu por volta das 6 horas. Quatro carros e uma carreta colidiram na Marginal do Pinheiros, a 500 metros da Ponte Eusébio Matoso, no sentido Interlagos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), seis pessoas ficaram feridas. Não há informações sobre o estado delas. A pista da marginal teve três faixas interditadas, o que gerou até 5 km de congestionamento na via. O trecho foi liberado às 7h55. Lentidão No início desta tarde, a cidade registrava apenas 6 km de lentidão, em razão do excesso de veículos. A Marginal do Pinheiros apresentava o pior ponto de morosidade, de 1,3 km, nas pistas expressa e local, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e do Morumbi. Quem seguia pela Avenida Doutor Arnaldo, no sentido Consolação, enfrentava 1 km de morosidade, da Avenida Rebouças até a Rua Galeano de Almeida. A Rebouças, por sua vez, estava congestionada por 1 km, entre as Ruas Capitão Antonio Rosa e Ibiapinópolis, no sentido centro.