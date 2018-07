Acidentes sobem 23% no Sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, ligação entre a capital e o litoral sul do Estado, registrou 208 acidentes durante os seis dias do feriado de carnaval. De acordo com a empresa, no total, 140 pessoas ficaram feridas e ninguém morreu. O número de acidentes neste feriado foi 23% maior do que no feriado de 2008, quando a concessionária registrou 169 acidentes. Entre os 2.963 atendimentos realizados pela concessionária, 296 foram socorros médicos, 1.535 socorros mecânicos e 1.132 atendimentos por guincho. Mais de 457 mil veículos utilizaram o sistema para chegar à Baixada Santista neste feriado. O número ficou dentro da previsão da concessionária, que esperava entre 380 e 520 mil veículos da meia-noite de quinta-feira, 19, à meia-noite de terça-feira, 24. A manhã de sábado, 21, concentrou o movimento mais intenso em direção ao litoral. Entre às 7 e 10 horas a concessionária registrou tráfego lento desde a saída de São Paulo até a altura do pedágio. A contagem mais alta em direção ao litoral foi registrada entre as 6 e 7 horas de sábado, quando 8.538 veículos desceram a serra. Durante boa parte da terça-feira, o trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 40 e 35, apresentou trânsito lento, devido a uma queda de moto.