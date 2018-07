Ácido nucleico protege primatas do vírus ebola

Análogos de ácido nucleico conseguem imunizar os primatas dos efeitos do vírus ebola, diz estudo na revista Nature Medicine. As substâncias, conhecidas como oligômeros de morfolino, ainda não foram testadas em humanos, mas os pesquisadores do Instituto Militar de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos creem que a descoberta pode gerar um tratamento de emergência no futuro, já que os símios que receberam injeção com a substância uma hora após sua exposição ao vírus ficaram protegidos da infecção.