Acima da média, trânsito lento supera 100 km em SP

O ápice da lentidão nesta quinta foi às 10h, quando a cidade completou 133 km de vias congestionadas. De acordo com a CET, a tendência esperada é de aumento no índice ainda nesta tarde.

A companhia não registrou ao longo de toda a manhã acidentes que possam ter alavancado os números. Segundo a empresa, o motivo das filas é o excesso de veículos.

Às 13h a Marginal do Pinheiros liderara o índice de lentidão entre as vias monitoradas. De acordo com a CET a via tem 6,6 km de trânsito intenso no sentido Castelo Branco, desde a Avenida Juscelino Kubitschek até o Viaduto Rubens Gomes Bueno.

Em seguida, no segundo lugar com maior congestionamento, está a Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana, com 5,7 km de trânsito parado. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Generosa e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

O excesso de veículos atinge a chegada à São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, de acordo com a concessionária CCR. Há lentidão de 6 km, entre o km 219 e o km 225, na região de Guarulhos.