Acionistas da Vale aprovam incorporação de Onça Puma Os acionistas da Vale aprovaram a proposta de incorporação da mineradora Onça Puma em Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira, informou a companhia em comunicado. "Com a incorporação, a Vale assumirá incondicionalmente todos os bens, direitos e obrigações da Mineração Onça Puma S.A. de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente", afirmou nota da empresa. A proposta de incorporação da Onça Puma já havia sido aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 13 de dezembro. Na ocasião, a mineradora justificou a incorporação dizendo que ela simplifica a estrutura societária da empresa, além de melhorar a alocação de recursos e reduzir custos. Ao mesmo tempo, a operação mantém compromissos assumidos pela empresa com o governo do Canadá, "no contexto do Investment Canada Act, quando da aquisição da Inco e que se referem à gestão dos ativos de níquel".