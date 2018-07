ACM Neto deve ser eleito prefeito de Salvador, diz Ibope

De acordo com a pesquisa, encomendada pela TV Bahia, ACM Neto tem 48 por cento das intenções de voto, ante 47 por cento no levantamento anterior do Ibope, divulgado em 19 de outubro. Pelegrino aparece com 40 por cento da preferência do eleitorado, ante 39 por cento na sondagem anterior.

Brancos e nulos somam 9 por cento e o percentual de indecisos é de 3 por cento. O Ibope ouviu 1.001 eleitores na capital baiana entre quinta-feira e este sábado.

Herdeiro da corrente inspirada em seu avô, o falecido senador Antônio Carlos Magalhães, conhecida como carlismo e que dominou a política baiana por décadas, ACM Neto deve simbolizar a maior vitória do DEM nas eleições deste ano, caso os números se confirmem no domingo.

Já o PT, que detém o governo do Estado com Jaques Wagner e cujo candidato teve o apoio direto da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ver o comando da capital baiana ficar no mão do DEM, partido de oposição a Dilma que vem perdendo força recentemente, especialmente por conta da pedra de quadros importantes para o PSD, legenda recém-criada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

(Por Eduardo Simões)