ACM Neto diz que pauta do MPL já está em implantação A Prefeitura de Salvador informou, por meio de nota, que "estão em fase de implantação várias medidas que estão na pauta de reivindicações do Movimento Passe Livre (MPL), como o bilhete único, a reativação do Conselho Municipal de Transportes, e ônibus 24 horas". Ainda de acordo com o texto, "a Prefeitura já solicitou das empresas de ônibus a planilha de custos" e "o prefeito sempre se colocou à disposição para receber uma comissão do movimento, o que não aconteceu por falta de consenso do grupo sobre a escolha dos representantes para o encontro".