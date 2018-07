ACM Neto é escolhido 2o vice-presidente da Câmara O deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) foi eleito nesta quarta-feira para a segunda vice-presidência da Câmara, cargo que acumula a corregedoria da Casa. ACM Neto foi indicado pelo partido depois da renúncia do deputado Edmar Moreira (DEM-MG) no domingo. Teve 404 votos e houve 67 votos em branco. Moreira deixou a segunda vice-presidência e a corregedoria depois que veio a público que ele teria omitido da Justiça eleitoral a propriedade de um castelo avaliado em 20 milhões de reais, localizado em São João Nepomuceno, interior de Minas Gerais. Ele também é acusado de apropriação indébita de contribuições previdenciárias de funcionários. Moreira foi escolhido pelos deputados em 2 de fevereiro, juntamente com a nova direção da Câmara. Pelo critério da proporcionalidade das bancadas, cabia ao DEM indicar um novo nome. O PSOL deve entregar pedido formal para investigar as suspeitas que pesam sobre o deputado por uso irregular de verba indenizatória. A Executiva do DEM decide na quinta-feira se vai expulsar Moreira da legenda. Há a possibilidade de ele ser mantido para que o partido conserve o mandato.