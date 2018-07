ACM Neto e Pelegrino se preparam para 2o turno em Salvador

ACM Neto, que liderou a corrida eleitoral até meados de setembro mas caiu para o segundo lugar nas últimas pesquisas, demonstrou confiança em conseguir a vitória na próxima rodada da votação, quando terá as mesmas condições que o adversário nos debates e na propaganda de TV.

"No primeiro turno, a disputa foi desigual. Eu tinha um terço do tempo de propaganda do meu principal adversário e, nos debates, havia o jogo combinado. Mas, no segundo turno, em condições de igualdade, vou desmascarar o candidato oficial do governo", disse ACM Neto após votar, segundo o site oficial de sua campanha.

Pelegrino também votou pela manhã, acompanhado da mulher e dos filhos, e disse que espera sair na frente para a disputa do segundo turno.

"Fizemos uma campanha limpa com propostas viáveis, capazes de mudar Salvador. Agora está na mão dos eleitores, nós vamos continuar com as nossas propostas e as nossas caminhadas. Espero que a gente saia vitorioso hoje", afirmou o candidato, segundo o site da campanha petista.

Pesquisa Ibope divulgada no sábado mostrou Pelegrino com 34 por cento das intenções de voto e ACM Neto com 29 por cento.

O segundo turno será disputado no dia 28 de outubro.

(Por Jeferson Ribeiro)