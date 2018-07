ACM Neto lidera com folga apuração em Salvador

Com 74,79 por cento das seções apuradas, ACM soma 54,14 por cento dos votos válidos, enquanto Pelegrino acumula 45,86 por cento.

Pesquisa de boca de urna do Ibope divulgada neste domingo apontou ligeira liderança de ACM, com 52 por cento, no limite do empate técnico com o petista, que contabilizava 48 por cento. A margem de erro era de dois pontos percentuais.

ACM é neto do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, liderança que dominou a política baiana por décadas e que inspirou a corrente conhecida como "carlismo".

Para o DEM, a vitória na capital da Bahia deve servir de alento. O partido perdeu força nas últimas eleições e se viu desidratado com a saída de vários integrantes para o PSD, partido criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

Já o PT, que detém o governo do Estado com Jaques Wagner e cujo candidato teve o apoio direto da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu Pelegrino sofrer com a má avaliação do governador e, de quebra, deverá perder o comando de uma das mais importantes capitais do Nordeste para a oposição.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)