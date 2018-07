ACM Neto marca presença em camarotes de Salvador

Apenas na noite de sábado, o prefeito, que completou 34 anos em janeiro e é divorciado, esteve em três concorridos camarotes do Circuito Dodô (Barra-Ondina), dois deles no início do trajeto - Daniela Mercury e Expresso 2222 - e outro no fim - Camarote Salvador -, e ainda teve tempo para participar da tradicional saída do bloco afro Ilê Ayiê, do Curuzu, comunidade do Centro Histórico de Salvador.

Na manhã deste domingo, o prefeito voltou à festa, desta vez no camarote da própria prefeitura, no Circuito Osmar (Campo Grande), de onde assistiu a desfiles como o do Afródromo, comandando por Carlinhos Brown, e da cantora Ivete Sangalo, à frente do bloco Coruja.