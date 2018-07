ACM Neto tem 8 pontos de vantagem em Salvador, mostra Ibope

De acordo com a sondagem, encomendada pela TV Bahia, ACM Neto tem 47 por cento das intenções de voto, contra 39 por cento de Pelegrino.

Brancos e nulos somaram 9 por cento, e 4 por cento dos entrevistados não souberam responder.

No primeiro turno da eleição na capital baiana, ACM Neto foi o mais votado com 40,17 por cento dos votos válidos, à frente de Pelegrino, que ficou com 39,73 por cento.

O Ibope entrevistou 805 pessoas em Salvador entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.