Ações asiáticas avançam após dados de emprego dos EUA

A confiança também foi impulsionada por dados mais firmes sobre a indústrian na Europa e na China.

Às 7h43 (horário de Brasília), o índice que reúne mercados acionários da região Ásia-Pacífico tinha alta de 0,34.

"Os preços dos ativos de risco devem enfrentar pressão para cima", disse Naohiro Niimura, parceiro da empresa de pesquisa e consultoria Market Risk Advisory.

Na sexta-feira, dados dos Estados Unidos mostraram que as folhas de pagamento subiram de forma modesta no mês passado, com revisão para coma em novembro e dezembro, enquanto o Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu índice de atividade fabril nacional atingiu o maior nível desde abril.

As ações australianas, entretanto, devolveram os ganhos iniciais para fechar com baixa de 0,28 por cento, pressionadas por dados mais fracos que o esperado do setor imobiliário e resistência técnica.

O índice Nikkei do Japão fechou em alta de 0,62 por cento depois de ter atingido nova máxima de 33 meses mais cedo, com a queda do iene. O índice avançou pelo quinto dia seguido.

Xangai avançou 0,38 por cento, enquanto Hong Kong teve queda de 0,16 por cento. Em Seul, a bolsa caiu 0,23 por cento, enquanto Cingapura subiu 0,19 por cento e Taiwan mostrou alta de 0,86 por cento.

(Reportagem de Chikako Mogi)