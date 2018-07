Ações asiáticas avançam em meio a cautela por Ucrânia

Expectativas de reforma do mercado de capital impulsionaram as ações chinesas enquanto o mercado indiano avançou para máxima recorde devido à perspectiva de um governo mais amigável aos negócios vencer as eleições gerais do país.

Essas expectativas ajudaram a elevar o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, que às 7h46 tinha alta de 0,5 por cento.

As ações de Hong Kong ganharam 1,82 por cento e o índice referencial da Índia ganhou 2,42 por cento.

"Dada a escassez de fatores de negociação hoje, os mercados prestarão atenção a como Kiev e Moscou vão reagir aos resultados do referendo", disse Masafumi Yamamoto, estrategista-chefe do Praevidentia Strategy.

Organizadores do referendo no fim de semana na Ucrânia disseram que quase 90 por cento votaram a favor, provavelmente abrindo caminho para a região se separar de Kiev em um conflito que está cada vez mais fora de controle.

Veja o desempenho das bolsas da região:

PONTUAÇÃO VARIAÇÃO % Nikkei 14.149 +0,35% Hong Kong 22.261 +1,82% Xangai 2.052 +2,08% Seul 1.964 +0,43% Taiwan 8.808 -0,91% Cingapura 3.222 -0,91% Sydney 5.448 -0,23%