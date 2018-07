Ações asiáticas fecham em alta impulsionadas por dados da China

Os ganhos foram limitados, no entanto, por investidores embolsando lucros antes do feriado de ano novo chinês.

Às 7h50, o índice MSCI da Ásia, que exclui o Japão, subia 0,27 por cento. O índice referencial de Xangai avançou 0,57 por cento.

As exportações da China subiram 25 por cento em janeiro na comparação com igual período do ano anterior, o maior salto desde abril de 2011 e bem acima das expectativas de mercado de alta de 17 por cento. As importações cresceram 28,8 por cento, também superior às estimativas.

"As condições econômicas da China estão melhorando e os dados de comércio exterior confirmam a continuidade de uma tendência de recuperação. Não só os dados da balança comercial, mas vendas no varejo, produção e fluxos de investimento também mostram que a atividade econômica chinesa saiu do menor nível no terceiro trimestre do ano passado", afirmou Hirokazu Yuihama, estrategista-sênior da Daiwa Securities em Tóquio.

O índice da bolsa da Coreia fechou em alta de 0,99 por cento. Em Hong Kong, o mercado acionário avançou 0,16 por cento.

Cingapura subiu 0,26 por cento, e as ações australianas ganharam 0,72 por cento.

Já o índice Nikkei do Japão caiu 1,80 por cento, encerrando 12 semanas de ganhos. A queda deu-se com investidores realizando lucros após o índice atingir o maior nível desde outubro de 2008 na última quarta-feira.

(Reportagem de Chikako Mogi)