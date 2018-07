Ações asiáticas são pressionadas por aversão ao risco

Às 7h30 (horário de Brasília) o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão caía 1,1 por cento, com os mercados de Xangai a Sydney todos no vermelho.

Os vários movimentos pareciam descolados do fluxo de notícias, que eram em grande parte otimistas uma vez que a indústria global encerrou 2013 com força já que Estados Unidos, Japão e Alemanha registraram retomada da demanda.

O ponto fraco foi a China, onde uma medida da atividade de serviços desacelerou em dezembro, assim como a de indústria.