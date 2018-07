Ações avançam em Tóquio; maioria das bolsas asiáticas segue fechada

O subsecretário do Tesouro dos EUA, Lael Brainard, disse na segunda-feira que os EUA apóiam os esforços japoneses para acabar com a deflação, mas notou que o G7 --grupo das sete economias mais desenvolvidas-- tem tido o compromisso de buscar taxas de câmbio determinadas pelo mercado, exceto em raras circunstâncias em que a volatilidade excessiva ou os movimentos desordenados podem justificar uma ação.

O Japão tem enfrentado algumas críticas no exterior de que está intencionalmente tentado enfraquecer o iene, com flexibilização da política monetária.

Os negócios com ações na Ásia foram reduzidos nesta terça-feira, com muitas bolsas de valores da região fechadas por feriado.

O iene mais fraco ajudou a valorizar a bolsa de Tóquio, com o principal índice acionário Nikkei avançando 1,94 por cento, a 11.369 pontos, com melhor perspectiva de lucro para exportadores.

O índice MSCI da região Ásia-Pacífico exceto Japão tinha queda de 0,12 por cento, com as ações australianas fechando praticamente estáveis, com oscilação negativa de 0,01 por cento.

As bolsas de Cingapura, Hong Kong, China, Malásia e Taiwan permaneceram fechadas.

(Reportagem adicional de Ayai Tomisawa, Lisa e Twaronite Osamu Tsukimori em Tóquio)