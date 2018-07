Ações caem com temores de que plano não salve economia Wall Street fechou sua pior semana em sete anos com uma nova queda nesta sexta-feira, com temores de que o plano de resgate de 700 bilhões de dólares ao setor financeiro não destrave o mercado de crédito ou previna uma recessão nos Estados Unidos. De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,50 por cento, para 10.325 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,48 por cento, para 1.947 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 1,35 por cento, para 1.099 pontos.